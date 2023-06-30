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Два человека погибли в результате стрельбы в аэропорту Кишинева, которую устроил, предположительно, иностранец. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Молдавии.

"Власти подтверждают наличие двух жертв. В этот момент на место происшествия прибыла бригада полиции специального назначения "Молния", – заявили в МВД.

По предварительным данным ведомства, стрелок прибыл в страну рейсом из Турции. В настоящее время на месте происшествия находятся машины скорой помощи. В МВД добавили, что в результате стрельбы пострадали еще два человека.

"Спецназ полиции "Молния" находится в полной боевой готовности, чтобы обезвредить нападавшего", – заявили в МВД.

Уточняется, что в аэропорту Кишинева в настоящее время находится все руководство министерства внутренних дел Молдавии. Немногим позже МВД страны сообщило, что спецназ Молдавии приступил к действиям по задержанию иностранца.

"Мы пытаемся поймать агрессора, действия которого привели к двум жертвам. В настоящее время коммерческая деятельность и полеты на данный момент приостановлены", – заявила пресс-служба ведомства.

Ранее местная полиция сообщила, что выстрелы прозвучали в аэропорту Кишинева, после чего людей начали эвакуировать из здания воздушной гавани.

В СМИ заявили, что огонь открыл иностранец, которому запретили въезд в Молдавию. Сначала мужчина выстрелил в пограничника, а затем заперся в одном из помещений. В настоящее время на месте работают экстренные службы.

Из-за случившегося аэропорт временно прекратил принимать и отпускать рейсы

Немногим позже стало известно, что стрелок взял заложников. В сообщении добавили, что мужчина забаррикодировался в одном из помещений аэропорта.

Стрельба произошла в аэропорту Кишинева