18:14Происшествия
Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева удерживает заложников – СМИ
Фото: телеграм-канал "Голос страны"
Мужчина, устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева, захватил заложников и забаррикадировался в одном из помещений. Об этом сообщает издание "КП в Молдове".
Отмечается, что в ходе произошедшего был ранен сотрудник пограничной службы. Спецслужбы МВД подготавливаются к штурму помещения, где находится злоумышленник.
"Спецслужбы МВД готовятся штурмовать помещение аэропорта, в котором забаррикадировался стрелявший", – передает слова источника из ведомства ТАСС.
Пресс-секретарь МВД Молдавии Диана Фетко заявила, что авиарейсы в кишиневском аэропорту были отложены до момента разрешения ЧП, связанного со стрельбой в здании.
"На месте работают экстренные службы, эвакуированы пассажиры, полеты самолетов приостановлены", – сказала она.
Ранее сообщалось, что в в аэропорту Кишинева прозвучали выстрелы, в связи с чем была проведена эвакуация пассажиров.
Отмечалось, что огонь открыл мужчина, которому запретили въезд в Молдавию. Он выстрелил в пограничника и заперся в одном из помещений аэровокзала.
Позже МВД Молдавии подтвердило гибель двух человек в результате стрельбы.
Стрельба произошла в аэропорту Кишинева
Читайте также