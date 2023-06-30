Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева удерживает заложников – СМИ

Фото: телеграм-канал "Голос страны"

Мужчина, устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева, захватил заложников и забаррикадировался в одном из помещений. Об этом сообщает издание "КП в Молдове".

Отмечается, что в ходе произошедшего был ранен сотрудник пограничной службы. Спецслужбы МВД подготавливаются к штурму помещения, где находится злоумышленник.

"Спецслужбы МВД готовятся штурмовать помещение аэропорта, в котором забаррикадировался стрелявший", – передает слова источника из ведомства ТАСС.

Пресс-секретарь МВД Молдавии Диана Фетко заявила, что авиарейсы в кишиневском аэропорту были отложены до момента разрешения ЧП, связанного со стрельбой в здании.

"На месте работают экстренные службы, эвакуированы пассажиры, полеты самолетов приостановлены", – сказала она.

Ранее сообщалось, что в в аэропорту Кишинева прозвучали выстрелы, в связи с чем была проведена эвакуация пассажиров.

Отмечалось, что огонь открыл мужчина, которому запретили въезд в Молдавию. Он выстрелил в пограничника и заперся в одном из помещений аэровокзала.

Позже МВД Молдавии подтвердило гибель двух человек в результате стрельбы.



Стрельба произошла в аэропорту Кишинева