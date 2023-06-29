Полицейский погиб во время перестрелки при задержании злоумышленников в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Следователи задержали 26-летнего мужчину, который подозревается в убийстве сотрудника полиции при задержании в Орехово-Зуеве. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел 28 июня в ходе задержания полицией четырех подозреваемых в вымогательстве. Один из мужчин не менее пяти раз выстрелил из пистолета в сторону правоохранителей.

"В результате один из сотрудников скончался от ранения, второй находится в больнице", – говорится в сообщении.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 317 Уголовного кодекса РФ.

По данным телеграм-канал Baza, происшествие случилось накануне в полдень. В полицию якобы позвонил сотрудник одного из автосервисов и пожаловался на неизвестных, которые вымогали у него деньги за некачественный ремонт машины.

Отмечается, что, когда правоохранители прибыли на место, по ним открыли огонь. Во время стрельбы один из полицейских якобы получил ранение ноги, а другой – спины.

До этого москвич, угрожая продавцу алкомаркета предметом, похожим на ружье, похитил товар и скрылся. Сотрудники полиции, установившие личность злоумышленника, отследили его местоположение и предприняли попытку задержания. В процессе мужчина произвел выстрел из оружия, пуля попала в стену.



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