Неизвестные устроили стрельбу во Владивостоке

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Во Владивостоке группа неизвестных граждан в ходе потасовки устроила стрельбу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

"Около 17 часов по местному времени 27 июня 2023 года в районе дома 49Д по улице Днепровской во Владивостоке неизвестные произвели выстрелы

из неустановленного предмета и скрылись на автомобиле", – говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадали несколько человек. Их госпитализировали. По данным РИА Новости, травмы получили в общей сложности четыре человека.

Отмечается, что прокуратура взяла на контроль ход и результаты доследственной проверки по факту инцидента.

Ранее суд в Москве назначил принудительное лечение бывшему офицеру Сергею Глазову, устроившему в декабре 2021 года стрельбу в отделении МФЦ в Кузьминках, где погибли два человека. Мужчину признали невменяемым.

