06 июня, 22:05Происшествия
Обвиняемому в стрельбе в столичном центре госуслуг назначили принудительное лечение
Фото: ТАСС/пресс-служба Пресненского суда
Московский городской суд назначил бывшему офицеру Сергею Глазову, устроившему стрельбу в отделении многофункционального центра столичного района Кузьминки в декабре 2021 года, принудительное лечение. Об этом сообщает ТАСС.
"Суд признал виновным Глазова С. Ю. в убийстве двух и более лиц общеопасным способом, незаконном хранении и незаконном изготовлении оружия. Суд постановил освободить осужденного от наказания в связи с тем, что ранее он признан невменяемым, и назначить ему принудительное лечение", – отметили в суде.
Глазов открыл стрельбу в центре госуслуг "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице 7 декабря 2021 года. Погибли администратор центра и охранник, четыре человека пострадали, в том числе и десятилетний ребенок.
Ему были предъявлены обвинения по трем статьям: "Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом", "Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом, в том числе малолетнего лица" и "Оборот оружия".
Глазов признал вину и подтвердил, что незаконно владел оружием. Ему назначили психолого-психиатрическую экспертизу.
В ноябре 2022 года следователи завершили работу над делом о стрельбе в МФЦ. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина нуждается в принудительном лечении и в момент совершения преступления не осознавал опасность своих действий.
Обвиняемый в стрельбе в столичном МФЦ ближайшие два месяца проведет под стражей
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