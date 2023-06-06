Обвиняемому в стрельбе в столичном центре госуслуг назначили принудительное лечение

Фото: ТАСС/пресс-служба Пресненского суда

Московский городской суд назначил бывшему офицеру Сергею Глазову, устроившему стрельбу в отделении многофункционального центра столичного района Кузьминки в декабре 2021 года, принудительное лечение. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд признал виновным Глазова С. Ю. в убийстве двух и более лиц общеопасным способом, незаконном хранении и незаконном изготовлении оружия. Суд постановил освободить осужденного от наказания в связи с тем, что ранее он признан невменяемым, и назначить ему принудительное лечение", – отметили в суде.

Глазов открыл стрельбу в центре госуслуг "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице 7 декабря 2021 года. Погибли администратор центра и охранник, четыре человека пострадали, в том числе и десятилетний ребенок.

Ему были предъявлены обвинения по трем статьям: "Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом", "Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом, в том числе малолетнего лица" и "Оборот оружия".

Глазов признал вину и подтвердил, что незаконно владел оружием. Ему назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

В ноябре 2022 года следователи завершили работу над делом о стрельбе в МФЦ. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина нуждается в принудительном лечении и в момент совершения преступления не осознавал опасность своих действий.



Обвиняемый в стрельбе в столичном МФЦ ближайшие два месяца проведет под стражей