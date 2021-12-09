Устроившему стрельбу в МФЦ Москвы предъявили обвинение

Фото: Пресненский суд

Мужчине, который устроил стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, предъявили обвинение по трем статьям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

"Глазову предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом; покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом, в том числе малолетнего лица; обороте оружия", – говорится в сообщении.

Суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте обвиняемого на два месяца.

Ранее мужчина признал вину в убийстве, а также подтвердил, что незаконно владел оружием. Ему назначили психолого-психиатрическую экспертизу, поскольку сообщалось, что во время происшествия подозреваемый находился в невменяемом состоянии.

7 декабря 45-летний Сергей Глазов открыл стрельбу в центре госуслуг "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице. В результате происшествия погибли два человека – администратор центра и охранник. Еще четверо пострадали, в том числе десятилетняя девочка.

Обезвредить и задержать злоумышленника смог сотрудник миграционного подразделения полиции Георгий Домолаев. Его представят к государственной награде.

