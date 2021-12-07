Источник: открывший стрельбу в МФЦ Москвы был в невменяемом состоянии

17:45
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Мужчина, который открыл стрельбу в центре госуслуг на юго-востоке Москвы, был в невменяемом состоянии. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.
По его словам, у злоумышленника не было ни с кем конфликта. Несмотря на это мужчина открыл огонь из незарегистрированного пистолета.
"Сначала он застрелил одного из сотрудников ГБУ "Жилищник", а затем охранника. Затем злоумышленник открыл огонь по мужчине с ребенком, стоявшим у него на пути. При себе у мужчины была сумка с проводами – ее изучают криминалисты на предмет наличия взрывчатых веществ", – поведал источник.
Он отметил, что на допросе задержанный говорил про пандемию и мировой заговор.
Позднее в СК сообщили, что мужчине назначат психолого-психиатрическую экспертизу. Это позволить понять, отвечал ли злоумышленник за свои действия в момент инцидента.
Происшествие случилось в центре госуслуг "Рязанский" на юго-востоке Москвы. В результате стрельбы погибли два человека – администратор и охранник центра. Четыре человека пострадали. В их числе и 10-летняя девочка.
По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статьям 105 и 222 Уголовного кодекса РФ ("Убийство", "Незаконный оборот оружия"). Расследование дела взяла на контроль прокуратура Москвы.
СК РФ возбудил дело о стрельбе в центре госуслуг на юго-востоке Москвы
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