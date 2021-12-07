Стрелявшему в центре госуслуг в Москве назначат психолого-психиатрическую экспертизу

17:38
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Мужчине, который устроил стрельбу в центре госуслуг на юго-востоке Москвы, назначат психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Стрельба произошла 7 декабря в центре госуслуг "Рязанский" на юго-востоке Москвы. Неизвестный вошел в здание и открыл огонь из пистолета. В результате нападения погибли два человека.
Еще четыре человека, в том числе 10-летняя девочка, пострадали. Их состояние оценивается как тяжелое. Все они находятся в операционных.
Вооруженного ножом и пистолетом злоумышленника задержал сотрудник миграционного подразделения полиции. Глава МВД Владимир Колокольцев принял решение представить его к государственной награде.
По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статьям 105 и 222 Уголовного кодекса РФ ("Убийство", "Незаконный оборот оружия"). Расследование дела взяла на контроль прокуратура Москвы.
В СК опровергли данные о гибели девочки, раненной при стрельбе в центре госуслуг Москвы
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