Стрелявшему в центре госуслуг в Москве назначат психолого-психиатрическую экспертизу

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Мужчине, который устроил стрельбу в центре госуслуг на юго-востоке Москвы, назначат психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Стрельба произошла 7 декабря в центре госуслуг "Рязанский" на юго-востоке Москвы. Неизвестный вошел в здание и открыл огонь из пистолета. В результате нападения погибли два человека.

Еще четыре человека, в том числе 10-летняя девочка, пострадали. Их состояние оценивается как тяжелое. Все они находятся в операционных.

Вооруженного ножом и пистолетом злоумышленника задержал сотрудник миграционного подразделения полиции. Глава МВД Владимир Колокольцев принял решение представить его к государственной награде.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статьям 105 и 222 Уголовного кодекса РФ ("Убийство", "Незаконный оборот оружия"). Расследование дела взяла на контроль прокуратура Москвы.