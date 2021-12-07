СК возбудил уголовное дело после стрельбы в московском центре госуслуг

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После стрельбы в центре госуслуг на юго-востоке столицы следователи возбудили уголовное дело по статьям 105 и 222 Уголовного кодекса РФ ("Убийство", "Незаконный оборот оружия"). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления СК РФ по Москве.

"Дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Москве", – добавили в пресс-службе управления.

В настоящее время на месте работают правоохранители. Расследование дела взяла на контроль прокуратура Москвы.

Ранее неизвестный мужчина открыл стрельбу в центре госуслуг на юго-востоке Москвы. По предварительным данным, охранник и оператор получили пулевые ранения.

В пресс-службе МВД рассказали, что открывшего стрельбу злоумышленника задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции.

