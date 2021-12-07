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Неизвестный мужчина открыл стрельбу в центре госуслуг на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"Мужчина с пистолетом зашел в МФЦ "Рязанский" и открыл стрельбу. По предварительным данным, охранник и оператор получили пулевые ранения", – рассказал источник.

По информации РЕН ТВ, сотрудник центра и раненая девушка скончались.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении одного из участников дорожного конфликта со стрельбой на Большой Грузинской улице в Москве. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что следствию предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Дело завели по статье о хулиганстве. Ход расследования контролирует столичная прокуратура.

