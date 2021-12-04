Суд арестовал обвиняемого по делу о стрельбе в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Таганский районный суд столицы арестовал водителя Cadillac Дмитрия Махалова, устроившего стрельбу с одним пострадавшим на Большой Грузинской улице, сообщает Агентство "Москва".

В отношении обвиняемого избрали меру пресечения виде заключения под стражу на срок до 3 февраля 2022 года. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия.

39-летнего мужчину обвиняют в хулиганстве, совершенном с применением оружия. По результатам экспертной оценки тяжести причиненного здоровью потерпевшего вреда действиям обвиняемого дадут дополнительную оценку.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении одного из участников дорожного конфликта со стрельбой на Большой Грузинской улице в Москве. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что следствию предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Дело завели по статье о хулиганстве. Ход расследования контролирует столичная прокуратура.

Инцидент со стрельбой произошел на Большой Грузинской улице в районе дома № 76 в пятницу, 3 декабря. По данным СМИ, таксист якобы встал на аварийке в крайнем правом ряду, чем помешал водителю Cadillac проехать. Между мужчинами завязалась словесная перепалка, переросшая в драку. После водитель внедорожника достал травматический пистолет и выстрелил в таксиста.

В настоящий момент водитель внедорожника задержан, а пострадавший таксист госпитализирован. Известно, что устроивший стрельбу оказался дважды судимым.

