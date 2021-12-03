Раненный в дорожном конфликте в центре Москвы таксист выполнял заказ по доставке букета

15:24
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Таксист, пострадавший в результате стрельбы в центре Москвы, доставлял букет цветов, сообщает "Вечерняя Москва". Об этом изданию рассказала управляющая студией "Цвета лета" Алия Ибатуллина.
По ее словам, примерно в 11 утра студия вызвала курьера. Ему было необходимо доставить букет клиенту на Большую Грузинскую улицу.
Ибатуллина добавила, что девушка, которая должна была получить цветы, видела, как водителя такси, потерявшего сознание, увозят на скорой.
"Нам пришлось делать второй букет, так как тот букет, который остался в машине, нам не отдают", – добавила управляющая.
Она отметила, что букет стоил восемь тысяч рублей.
Инцидент со стрельбой произошел на Большой Грузинской улице в районе дома № 76 3 декабря. Водитель внедорожника потребовал от таксиста уступить дорогу. Получив отказ, вооруженный пистолетом мужчина выстрелил в него.
В настоящий момент водитель внедорожника задержан. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Ход процессуальной проверки находится на контроле у прокуратуры.
Появилось видео конфликта со стрельбой в центре Москвы
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