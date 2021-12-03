Водитель внедорожника открыл стрельбу по такси в Москве

Водитель Cadillac в центре Москвы выстрелил в мужчину и скрылся

Водитель внедорожника открыл огонь из травматического оружия во время дорожного конфликта в центре Москвы, сообщает "Интерфакс".

Инцидент произошел на 2-й Брестской улице. Из внедорожника раздались несколько выстрелов. После этого машину объявили в розыск.

После случившегося к медикам за помощью обратился один человек. Его жизни ничего не угрожает.

По предварительным данным, конфликт произошел из-за того, что таксист не уступил дорогу внедорожнику. Последний пренебрег правилами дорожного движения и потребовал от таксиста уступить дорогу, а когда тот отказался, выстрелил в него.

Ранее три автомобиля столкнулись на внешней стороне Лефортовского тоннеля в районе Нижегородской эстакады. В результате для проезда были временно заблокированы две из трех полос движения.