Устроившего стрельбу в центре Москвы мужчину задержали

13:21
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Водителя внедорожника, устроившего стрельбу в центре Москвы после дорожного конфликта, задержали, сообщает ТАСС.
По данным источника агентства, пострадавший ранен в руку. Ему оказали медицинскую помощь.
Инцидент произошел на Большой Грузинской улице в районе дома 76 в 11:49. Прибывшие сотрудники полиции установили, что между водителями транспортных средств возник конфликт, так как таксист не уступил дорогу внедорожнику.
Последний пренебрег правилами дорожного движения и потребовал от таксиста уступить дорогу, а когда тот отказался, выстрелил в него.
После случившегося к медикам за помощью обратился один человек. Его жизни ничего не угрожает.
В настоящее время полиция проводит мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Водитель Cadillac в центре Москвы выстрелил в мужчину и скрылся
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: