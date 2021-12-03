Устроившего стрельбу в центре Москвы мужчину задержали

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Водителя внедорожника, устроившего стрельбу в центре Москвы после дорожного конфликта, задержали, сообщает ТАСС.

По данным источника агентства, пострадавший ранен в руку. Ему оказали медицинскую помощь.

Инцидент произошел на Большой Грузинской улице в районе дома 76 в 11:49. Прибывшие сотрудники полиции установили, что между водителями транспортных средств возник конфликт, так как таксист не уступил дорогу внедорожнику.

Последний пренебрег правилами дорожного движения и потребовал от таксиста уступить дорогу, а когда тот отказался, выстрелил в него.

После случившегося к медикам за помощью обратился один человек. Его жизни ничего не угрожает.

В настоящее время полиция проводит мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

