Прокуратура проконтролирует ход проверки после стрельбы в центре Москвы

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Столичная прокуратура взяла под контроль ход полицейской проверки, организованной после дорожного конфликта со стрельбой, который произошел на Большой Грузинской улице в центре Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.

"По предварительной информации, между двумя водителями транспортных средств произошел конфликт, в результате которого один мужчина выстрелил, предположительно из травматического оружия, в другого", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что злоумышленник, которого удалось задержать правоохранителям, – 39-летний мужчина. Пострадавший получил ранение в руку, ему оказали медицинскую помощь.

Инцидент произошел на Большой Грузинской улице в районе дома 76 в 11:49. Полиция установила, что между водителями возник конфликт, так как таксист не уступил дорогу внедорожнику. После этого злоумышленник выстрелил в водителя такси.

В настоящее время полиция проводит мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

