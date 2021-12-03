Появилось видео конфликта со стрельбой в центре Москвы

Прокуратура Москвы распространила видео конфликта со стрельбой в центре Москвы.

Инцидент произошел на Большой Грузинской улице в районе дома № 76. Водитель внедорожника потребовал от таксиста уступить дорогу, а когда тот отказался, выстрелил в него.

После случившегося к медикам за помощью обратился один человек. Ему оказали медицинскую помощь, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Водителя внедорожника задержали. В настоящее время полиция проводит мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, проводимой сотрудниками полиции.

