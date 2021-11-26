Погоня со стрельбой произошла на МКАД

Сотрудники столичной Госавтоинспекции в результате погони со стрельбой задержали на МКАД водителя BMW, который попытался скрыться после требования остановиться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел в районе 30-го километра МКАД. Водитель автомобиля BMW не остановился после законного требования сотрудников ДПС, в связи с чем полицейские были вынуждены устроить погоню за ним. По ходу движения применялось оружие, были слышны звуки выстрелов", – отметил собеседник агентства.

По некоторым данным, во время погони иномарка задела несколько других машин, одна из которых загорелась. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее в столичном районе Свиблово пьяный водитель внедорожника устроил гонки с полицией. В ходе погони нарушитель снес мусорный бак, а остановился только после того, как врезался в дерево. У водителя обнаружили 2,5 промилле алкоголя, его могут лишить прав.

