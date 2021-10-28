Пьяный водитель внедорожника устроил гонки с полицией в Свиблове

В столичном районе Свиблово гонки c полицией устроил водитель внедорожника. В Беринговом проезде сотрудники ДПС попросили его остановиться, однако он только добавил скорости.

В ходе погони нарушитель снес мусорный бак. Остановить его смогло только дерево на газоне. Водителя задержали. В машине был еще пассажир, и оба были нетрезвые, а в салоне лежал алкоголь.

У водителя обнаружили 2,5 промилле. Машину забрали на штрафстоянку. Уточняется, что лихача могут лишить прав. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.