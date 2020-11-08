РЭУ имени Плеханова окажет помощь родным убитой в Подмосковье преподавателя

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Российский экономический университет (РЭУ) имени Плеханова окажет необходимую помощь родным преподавателя вуза, убитой в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

"Нам только что подтвердили, что это наша сотрудница – Виктория Борковская. В РЭУ имени Плеханова шокированы произошедшей трагедией и выражают соболезнование родным и близким Виктории Борковской. Университет окажет необходимую помощь", – сказали в пресс-службе.

Накануне тела двух женщин 1976 и 1953 года рождения были обнаружены в частном доме с многочисленными колото-резанными ранениями. Также в доме была найдена шестилетняя девочка, она доставлена в больницу с ранениями в области шеи и груди.

После произошедшего следователи и криминалисты провели осмотр дома и изъяли находящиеся в нем предметы, которые имеют значение для расследования дела. В настоящий момент проводятся необходимые следственные мероприятия для задержания преступников. Возбуждено уголовное дело.

