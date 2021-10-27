Очевидец рассказал подробности об убийстве семьи банкира на западе Москвы

В квартире на западе Москвы произошло тройное убийство. Жертвами преступника стала семья бывшего топ-менеджера "Смоленского банка" Михаила Яхонтова. Тела самого мужчины, его жены и восьмилетнего сына обнаружили с признаками насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело. Рассказываем подробности трагедии и выясняем, за что с семьей могли расправиться.



Убили всю семью

В квартире жилого дома на Мосфильмовской улице 26 октября обнаружили тела ребенка и двух взрослых с признаками насильственной смерти, рассказали в СК. В московской прокуратуре уточнили, что погибшему мужчине было 57 лет, женщине – 39, мальчику – 8. По данным источника в правоохранительных органах, у взрослых были ножевые ранения, у ребенка – травма шеи.

СМИ сообщили, что убитыми оказались бывший заместитель управляющего московским филиалом "Смоленского банка" Михаил Яхонтов, его жена и сын. Тела обнаружила старшая дочь главы семейства, которая вместе со своим молодым человеком пришла проведать родителей. Ее обеспокоил тот факт, что отец перестал отвечать на звонки.

"Он на связь не выходил. Мы приехали сюда. Охранники сначала пропустили Настю. Я поднялся на этаж, Настя там была. Пришла соседка, открыла дверь... И мы увидели", – рассказал парень девушки в интервью РЕН ТВ.

При этом соседи заявляют, что накануне вечером слышали грохот в квартире и крик женщины. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".





Юлия Иванова старший помощник руководителя ГСУ по СК России по Москве Следственный комитет устанавливает все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления, изучаются камеры видеонаблюдения, допрашиваются соседи и знакомые погибших.

По словам источника в правоохранительных органах, следователи уже установили предполагаемого убийцу бывшего топ-менеджера и его семьи. Сейчас принимаются все меры для его задержания и дальнейшего допроса.



Месть за миллиардные долги?

Фото: СК РФ

По данным СМИ, в 2016 году Михаил Яхонтов стал фигурантом уголовного дела из-за преднамеренного банкротства. Банкира обвиняли в выводе на счета подконтрольных зарубежных компаний более 600 миллионов рублей.

В декабре 2013 года Центробанк отозвал у "Смоленского банка" лицензию из-за подозрительных сделок по выводу активов за границу. Смоленские полицейские заподозрили управляющих финансовой организации в злоупотреблении полномочиями, повлекшим ущерб в несколько сотен миллионов рублей, и возбудили уголовное дело.

"Бывшее руководство ОАО "Смоленский банк" три года выдавало кредиты одной из коммерческих организаций города, находившейся в неустойчивом состоянии", – сообщали в областном управлении МВД.

По версии следствия, банкир вместе с коллегами заранее узнали о предстоящем отзыве лицензии и приостановили обслуживание счетов клиентов, ссылаясь на технические неполадки. В это время они через московский филиал банка покупали ничем не обеспеченные ценные бумаги у фиктивных компаний, выдавали кредиты фирмам-однодневкам и отчуждали в их пользу недвижимое имущество банка. Таким образом, "Смоленский банк" задолжал кредиторам миллиарды рублей.



"Московский патруль": тройное убийство совершили в столице

Самого Яхонтова задержали в 2016 году и отправили в СИЗО. В 2019 году банкир получил шесть лет колонии общего режима за присвоение, растрату и непреднамеренное банкротство. При этом Яхонтов недавно вышел на свободу, так как суд зачел в срок время, которое он провел под арестом во время следствия. Кроме того, фигурантов уголовного дела обязали выплатить многомиллиардный долг в пользу ОАО "Смоленский банк". После выхода на свободу мужчина объявил себя банкротом, якобы чтобы не выплачивать долги.

Бывшая жена убитого банкира Елена Яхонтова рассказала, что ее экс-супруг при жизни не рассказывал о поступавших в его адрес угрозах. Незадолго до трагедии они виделись, однако мужчина был спокоен и не проявлял никаких опасений.

По информации источника в правоохранительных органах, на данный момент мотивы убийства еще устанавливаются. При этом рассматривается несколько версий, в числе которых и финансовая деятельность Яхонтова.