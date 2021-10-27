Тесть банкира Яхонтова рассказал о причинах убийства его семьи

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Причинами убийства банкира Михаила Яхонтова, его жены и ребенка могли стать банкротство и хищение восьми миллиардов рублей, заявил тесть банкира. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Он очень долго был под следствием, и это засчиталось потом временем пребывания в тюрьме. Он и моя дочь говорили, что его подставили. И мы в это верили. Там председатель банка с крупной суммой сбежал заграницу, и был объявлен в розыск. Мой зять все валил на этого беглеца. Я же сам думаю, что тут какая-то афера была", – рассказал мужчина.

По словам тестя, семья знала своего убийцу, поэтому организовала дома серьезную охрану. Для того чтобы попасть на территорию, даже родственникам приходилось заранее оформлять пропуск.

"Дальше там камеры видеонаблюдения на первом этаже. И в самом доме еще вторая охрана. У них же была трехкомнатная квартира на 29 этаже. Пустили убийцу, возможно, потому что знали человека", – уточнил он.

Перед инцидентом, по словам мужчины, дочь не сообщала о поступающих угрозах. Тесть убитого банкира был поражен жестоким убийством ребенка, сравнив деяние с фашистскими методами расправы.

"Мой зять был крупный, он сопротивлялся. Его в коридоре прямо зарезали. Он валялся в собственной крови. Ножом дочь кололи. Их пытали, видимо. Внучок кричал сильно, звал на помощь. Его по шее сильно ударили – восьмилетнего ребенка. Говорят, еще душили", – добавил тесть.

На данный момент мужчина желает высшей меры наказания для убийцы, который, предположительно, является бывшим компаньоном Яхонтова.

"Мне кажется, в народе созрело уже давно, что за такое – только расстрел. Давно бродит в народе такая мысль. Потому что сейчас его посадят, кормить будут, еще культурную программу составляют в колонии", – заключил он.

Тела мужчины, женщины и восьмилетнего ребенка были найдены в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице 26 октября. Кунцевский суд Москвы заочно арестовал подозреваемого в убийстве бывшего топ-менеджера "Смоленского банка".

