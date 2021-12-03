Уголовное дело возбудили по факту стрельбы в центре Москвы

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Уголовное дело возбудили в отношении одного из участников дорожного конфликта со стрельбой на Большой Грузинской улице в Москве, сообщается в телеграм-канале "МВД Медиа".

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что следствию предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Дело завели по статье о хулиганстве.

Ход расследования контролирует столичная прокуратура.

Инцидент со стрельбой произошел на Большой Грузинской улице в районе дома № 76 в пятницу, 3 декабря. По данным СМИ, таксист якобы встал на аварийке в крайнем правом ряду, чем помешал водителю Cadillac проехать. Между мужчинами завязалась словесная перепалка, переросшая в драку. После водитель внедорожника достал травматический пистолет и выстрелил в таксиста.

В настоящий момент водитель внедорожника задержан, а пострадавший таксист госпитализирован. Известно, что устроивший стрельбу оказался дважды судимым.

