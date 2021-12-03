Стрелявший в таксиста в центре Москвы мужчина оказался дважды судим – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Мужчина, устроивший стрельбу в центре Москвы после дорожного конфликта, оказался дважды судим. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах передает РИА Новости.

Отмечается, что в прошлом водителя внедорожника уже судили за причинение тяжкого вреда здоровью и кражу.

Собеседник агентства рассказал, что таксист встал на аварийке в крайнем правом ряду, чем помешал водителю Cadillac проехать. Между мужчинами завязалась словесная перепалка, переросшая в драку. После водитель внедорожника достал травматический пистолет и выстрелил в таксиста.

Инцидент со стрельбой произошел на Большой Грузинской улице в районе дома № 76 3 декабря. В настоящий момент водитель внедорожника задержан, а пострадавший таксист госпитализирован.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Ход процессуальной проверки находится на контроле у прокуратуры.