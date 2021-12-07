В МВД сообщили о задержании мужчины, устроившего стрельбу в московском центре госуслуг

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Сотрудник подразделения по вопросам миграции задержал мужчину, который устроил стрельбу в центре госуслуг на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, в результате происшествия погибли сотрудница и посетитель, еще три человека пострадали, среди них есть девочка 10 лет.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 105 и 222 Уголовного кодекса РФ ("Убийство" и "Незаконный оборот оружия"). Расследование дела взяла на контроль прокуратура Москвы.

Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе. Градоначальник добавил, что для оказания помощи раненым медики делают все возможное.

