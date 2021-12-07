Полицейского представят к награде за задержание стрелка в центре госуслуг в Москве

17:14
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Глава МВД Владимир Колокольцев принял решение представить к государственной награде полицейского, который задержал и обезвредил мужчину, устроившего стрельбу в столичном центре госуслуг. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа".
"Колокольцев принял решение внести президенту Российской Федерации представление о награждении государственной наградой старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, отличившегося при задержании вооруженного злоумышленника", – заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, Домолаев, услышав звуки выстрелов и пожарной сирены, выбежал в коридор и устремился за мужчиной, на которого указали очевидцы преступления. На улице полицейский смог догнать и задержать злоумышленника, вооруженного ножом и пистолетом. При этом сам Домолаев вооружен не был.
"Задержанным оказался 45-летний житель Москвы. Смелые и решительные действия сотрудника полиции позволили предотвратить более тяжкие последствия и не допустить других жертв", – добавила Волк.
Инцидент произошел 7 декабря в центре госуслуг "Рязанский" на юго-востоке Москвы. В результате стрельбы погибли два человека – администратор и охранник центра.
Еще четыре человека, в том числе 10-летняя девочка, пострадали. Их состояние оценивается как тяжелое. Все они находятся в операционных.
По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статьям 105 и 222 Уголовного кодекса РФ ("Убийство", "Незаконный оборот оружия"). Расследование дела взяла на контроль прокуратура Москвы.
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