В СК опровергли информацию о гибели девочки при стрельбе в московском центре госуслуг

Фото: ТАСС/Роман Белов

Следователи опровергли информацию о гибели девочки во время стрельбы в центре госуслуг на юго-востоке столицы. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК по Москве.

До этого появилась информация, что девочка, раненная во время стрельбы, скончалась в больнице.

Стрельбу в центре госуслуг на 1-й Новокузьминской улице открыл 45-летний житель столицы. Обезвредил и задержал его сотрудник подразделения МВД по вопросам миграции.

В результате происшествия погибли два человека, еще трое пострадали.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 105 и 222 Уголовного кодекса РФ ("Убийство" и "Незаконный оборот оружия"). Расследование дела взяла на контроль прокуратура Москвы.

Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе. Градоначальник добавил, что для оказания помощи раненым медики делают все возможное.

