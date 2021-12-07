В СК опровергли информацию о гибели девочки при стрельбе в московском центре госуслуг

16:47
Фото: ТАСС/Роман Белов
Следователи опровергли информацию о гибели девочки во время стрельбы в центре госуслуг на юго-востоке столицы. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК по Москве.
До этого появилась информация, что девочка, раненная во время стрельбы, скончалась в больнице.
Стрельбу в центре госуслуг на 1-й Новокузьминской улице открыл 45-летний житель столицы. Обезвредил и задержал его сотрудник подразделения МВД по вопросам миграции.
В результате происшествия погибли два человека, еще трое пострадали.
Следователи возбудили уголовное дело по статьям 105 и 222 Уголовного кодекса РФ ("Убийство" и "Незаконный оборот оружия"). Расследование дела взяла на контроль прокуратура Москвы.
Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе. Градоначальник добавил, что для оказания помощи раненым медики делают все возможное.
В СК опровергли информацию о гибели девочки, раненной при стрельбе в МФЦ Москвы
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