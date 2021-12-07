Стрельбу в московском центре госуслуг открыл 45-летний житель столицы

16:18
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Стрельбу в центре госуслуг в Москве открыл 45-летний житель столицы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В здание многофункционального центра на 1-й Новокузьминской улице вошел мужчина и открыл стрельбу по находившимся в нем гражданам, после чего попытался скрыться. В результате 2 человека были убиты, 3 ранены, в том числе 10-летняя девочка", – отмечается на сайте "МВД Медиа".
Обезвредить стрелявшего удалось сотруднику подразделения МВД по вопросам миграции. В ближайшее время задержанного доставят в отдел полиции.
После стрельбы в центре госуслуг на юго-востоке столицы следователи возбудили уголовное дело по статьям 105 и 222 Уголовного кодекса РФ ("Убийство", "Незаконный оборот оружия").
Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших. Мэр подчеркнул, что для оказания помощи раненым медики делают все возможное.
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