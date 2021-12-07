Четыре человека пострадали в результате стрельбы в центре госуслуг в Москве

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В результате стрельбы в столичном центре госуслуг пострадали четыре человека. Администратор и охранник центра погибли, рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"Среди них (пострадавших. – Прим. ред.) – сотрудник ГБУ "Жилищник", сотрудник МФЦ и двое посетителей, в том числе девочка 10 лет. На место происшествия незамедлительно прибыли 5 бригад скорой медицинской помощи. Врачи начали оказывать пострадавшим экстренную медицинскую помощь. В результате происшествия две женщины и один мужчина доставлены в НИИ Склифосовского, девочка 10 лет – в детскую Морозовскую больницу", – отметила Ракова.

По ее словам, состояние пострадавших оценивается как тяжелое. Все они находятся в операционных.

"Столичные офисы "Мои документы" оборудованы тревожными кнопками, сигнал с которых в случае кризисных ситуаций (таких как террористическая угроза, пожары и другие техногенные происшествия) напрямую поступает в правоохранительные органы. Также в каждом центре госуслуг работают охранники, которые в случае необходимости вызывают оперативные службы", – сообщила Ракова.

Ранее неизвестный мужчина открыл стрельбу в центре госуслуг на юго-востоке Москвы. ЧП случилось в центре госуслуг "Рязанский".

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статьям 105 и 222 Уголовного кодекса РФ ("Убийство", "Незаконный оборот оружия"). Расследование дела взяла на контроль прокуратура Москвы.

Устроившего стрельбу в центре задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции.

