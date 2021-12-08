Собянин посетил пострадавших при стрельбе в МФЦ на юго-востоке столицы

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Сергей Собянин посетил пострадавших при стрельбе в МФЦ на юго-востоке Москвы. Об этом мэр написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Был сегодня в Склифе. Проведал пострадавших во вчерашней трагедии в МФЦ", – сообщил он.

По словам Собянина, у работника МФЦ Зайнаб Таймазовой крайне тяжелое состояние из-за пулевого ранения. Врачи делают все возможное, чтобы спасти ее, подчеркнул он.

Также мэр рассказал, что у погибшего Владимира Шеменева осталась семья и маленькие дети. Глава города пообещал оказать им поддержку.

Стрельба произошла 7 декабря в центре госуслуг "Рязанский" на юго-востоке Москвы. Неизвестный вошел в здание и открыл огонь из пистолета.

В результате нападения погибли два человека. Еще четверо, в том числе 10-летняя девочка, пострадали.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статьям 105 и 222 Уголовного кодекса РФ ("Убийство", "Незаконный оборот оружия"). Расследование дела взяла на контроль прокуратура Москвы.

