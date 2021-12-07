Полицейский рассказал, как обезвредил стрелявшего в центре госуслуг в Москве

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Старший лейтенант полиции Георгий Домолаев рассказал, как задержал злоумышленника, устроившего стрельбу в центре госуслуг на юго-востоке Москвы.

Полицейский находился на рабочем месте в здании, когда услышал звуки выстрелов и пожарной сигнализации. После этого Домолаев увидел бегущего в сторону выхода мужчину. При задержании злоумышленник оказал сопротивление.

"Я увидел у него на поясе нож и огнестрельное оружие. При задержании я не дал данному гражданину возможности воспользоваться данным оружием, обезвредил его и дожидался прибытия помощи", – рассказал полицейский.

Ранее сообщалось, что глава МВД Владимир Колокольцев принял решение представить Георгия Домолаева к государственной награде.

Стрельба произошла 7 декабря в центре госуслуг "Рязанский" на юго-востоке Москвы. Неизвестный вошел в здание и открыл огонь из пистолета. В результате нападения погибли два человека.

Еще четыре человека, в том числе 10-летняя девочка, пострадали. Их состояние оценивается как тяжелое. Все они находятся в операционных.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статьям 105 и 222 Уголовного кодекса РФ ("Убийство", "Незаконный оборот оружия"). Расследование дела взяла на контроль прокуратура Москвы.

В СК также рассказали, что стрелявшему назначат психолого-психиатрическую экспертизу. По некоторым данным, он был в невменяемом состоянии.