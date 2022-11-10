Обвиняемого в стрельбе в столичном МФЦ признали невменяемым

Фото: ТАСС/пресс-служба Пресненского суда

Следователи завершили работу над делом о стрельбе в МФЦ на юго-востоке столицы, сообщает ТАСС. Устроившего ее признали невменяемым.

Речь идет 46-летнем мужчине, которому предъявили обвинения в убийстве двух или более лиц, покушении на убийство двух и более лиц, незаконном обороте оружия, незаконном приобретении взрывчатых веществ и незаконном изготовлении оружия.

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что он нуждается в принудительном лечении и в момент совершения преступления не осознавал опасность своих действий.

Уголовное дело направили для утверждения постановления о применении принудительных мер медицинского характера и передачи в суд для рассмотрения по существу.

Трагедия произошла 7 декабря 2021 года. Сергей Глазов открыл стрельбу в центре госуслуг "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице. В результате происшествия погибли два человека – администратор центра и охранник. Еще четверо пострадали, в том числе десятилетняя девочка.

Глазову предъявили обвинение по трем статьям: "Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом", "Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом, в том числе малолетнего лица" и "Оборот оружия".

Мужчина вину в убийстве признал, а также подтвердил, что незаконно владел оружием. Ему назначили психолого-психиатрическую экспертизу, поскольку сообщалось, что во время происшествия подозреваемый находился в невменяемом состоянии.



Обвиняемый в стрельбе в столичном МФЦ ближайшие два месяца проведет под стражей

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