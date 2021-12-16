Стрелявшего в столичном МФЦ могут освободить от наказания и направить на лечение – адвокат

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Открывшего стрельбу в столичном МФЦ Сергея Глазова могут освободить от наказания и направить на принудительное лечение в связи с его психическим заболеванием, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката подозреваемого Петра Колдова.

По словам правозащитника, у Глазова имеется психическое отклонение, диагноз ему поставили в 2009 году. Также мужчина сообщил адвокату, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

"Теперь следствие ему назначит психолого-психиатрическую экспертизу. Если его признают невменяемым, то освободят от отбытия наказания и назначат принудительное лечение. Ну а если признают вменяемым, то наказание Глазову придется отбыть. Это решит суд на основе экспертизы", – пояснил Колдов.

Адвокат уточнил, что, по словам Глазова, у того есть заболевание и он не отрицает, что лежал в медучреждении. Однако виновник считает себя в момент совершения преступления и на данный момент абсолютно здоровым.

Трагедия произошла 7 декабря. 45-летний Сергей Глазов открыл стрельбу в центре госуслуг "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице. В результате происшествия погибли два человека – администратор центра и охранник. Еще четверо пострадали, в том числе десятилетняя девочка.

Глазову предъявили обвинение по трем статьям: "Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом", "Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом, в том числе малолетнего лица", "Оборот оружия".

Мужчина вину в убийстве признал, а также подтвердил, что незаконно владел оружием. Ему назначили психолого-психиатрическую экспертизу, поскольку сообщалось, что во время происшествия подозреваемый находился в невменяемом состоянии.

