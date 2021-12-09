"Странный, заторможенный". В ОНК рассказали о посещении стрелявшего в центре госуслуг

Фото: СК РФ

Член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева рассказала Москве 24 о посещении Сергея Глазова, устроившего стрельбу в центре госуслуг "Рязанский".

По ее словам, задержанный находился в апатичном состоянии, не проявлял никакого интереса к своей дальнейшей судьбе и отвечал категорическим отказом на предложения предоставить ему адвоката, психолога и другую помощь.

"Был весьма странным, как нам показалось. Такой, заторможенный, отвечал медленно на вопросы. Ничего ему не нужно было, и не интересовался своей дальнейшей судьбой", – заявила Меркачева.

Рассказывая о себе, Глазов сообщил, что является безработным с 2009 года и все это время жил один, не имея жены, детей и не поддерживая отношений с родственниками.

"Жил, как он уверяет, на <...> сбережения, которых хватило до этого периода", – отметила Меркачева.

Говоря о событиях вечера 7 декабря, задержанный рассказал, что пришел в МФЦ, чтобы получить паспорт. По его словам, конфликт с сотрудниками центра возник, когда они стали задавать ему разные вопросы и попросили надеть маску. Глазов пояснил, что является принципиальным противником ношения масок.

"Он убежден, что это какие-то методы санитарии, выдуманные и считает, что маски не работают. Поэтому надевать маску он не стал, случился конфликт, сначала словесная перепалка, а потом не выдержали нервы", – сказала Меркачева.

Она пояснила, что Глазов, по его же словам, часто носил с собой пистолет, хотя не имел соответствующего разрешения.

"По его словам, у него изъяли в свое время лицензию на оружие, однако при нем всегда был пистолет. Вот как его он взял, непонятно. Ясно только то что, что он нелегальный", – отметила правозащитница.

Говоря о состоянии мужчины после задержания, Меркачева отметила, что он не имеет никаких претензий к правоохранителям, несмотря на полученные травмы.

"Его до 07:00 допрашивали в Следственном комитете, а потом отвезли в травмпункт. Он действительно избит, особенно правая часть лица вся у него в травмах, в гематомах. Он говорил, что это при задержании произошло", – заключила Меркачева.

7 декабря 45-летний Сергей Глазов открыл стрельбу в центре госуслуг "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице. В результате происшествия погибли два человека – администратор центра и охранник. Еще четверо пострадали, в том числе десятилетняя девочка.

Обезвредить и задержать злоумышленника смог сотрудник миграционного подразделения полиции Георгий Домолаев. Его представят к государственной награде.

На допросе мужчина признал вину в убийстве, а также подтвердил, что незаконно владел оружием. Также ему назначили психолого-психиатрическую экспертизу, поскольку сообщалось, что во время происшествия мужчина находился в невменяемом состоянии.

СК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц, покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, а также о незаконном обороте оружия. Расследование дела взяла на контроль прокуратура Москвы.