Столичный МФЦ "Рязанский", где произошла стрельба, возобновил работу

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Центр госуслуг "Рязанский" на юго-востоке Москвы, в котором произошла стрельба, сейчас работает в обычном режиме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичных МФЦ.

"Центр работает в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел 7 декабря. Стрельбу внутри помещения открыл 45-летний житель Москвы. Он признал вину.

В результате погибли два человека – администратор центра и охранник. Еще четверо пострадали, в том числе десятилетняя девочка.

Задержал вооруженного ножом и пистолетом злоумышленника сотрудник миграционного подразделения полиции. Глава МВД Владимир Колокольцев принял решение представить его к государственной награде.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 105 и 222 Уголовного кодекса РФ ("Убийство" и "Незаконный оборот оружия"). Расследование дела взяла на контроль прокуратура Москвы.

