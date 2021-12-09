Столичный МФЦ "Рязанский", где произошла стрельба, возобновил работу

08:57
Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Центр госуслуг "Рязанский" на юго-востоке Москвы, в котором произошла стрельба, сейчас работает в обычном режиме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичных МФЦ.
"Центр работает в штатном режиме", – говорится в сообщении.
Инцидент произошел 7 декабря. Стрельбу внутри помещения открыл 45-летний житель Москвы. Он признал вину.
В результате погибли два человека – администратор центра и охранник. Еще четверо пострадали, в том числе десятилетняя девочка.
Задержал вооруженного ножом и пистолетом злоумышленника сотрудник миграционного подразделения полиции. Глава МВД Владимир Колокольцев принял решение представить его к государственной награде.
Следователи возбудили уголовное дело по статьям 105 и 222 Уголовного кодекса РФ ("Убийство" и "Незаконный оборот оружия"). Расследование дела взяла на контроль прокуратура Москвы.
Обвинение попросит об аресте стрелявшего в столичном центре госуслуг
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