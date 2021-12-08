МВД наградит мужчину, оказавшего помощь в задержании стрелка в столичном МФЦ

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Начальник столичного главка МВД Олег Баранов принял решение о награждении очевидца, который оказал помощь полицейскому при задержании мужчины, устроившего стрельбу в центре госуслуг в Москве. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа".

"Начальником главка принято решение о поощрении неравнодушного гражданина, чьи отважные и решительные действия позволили сотруднику полиции полностью обезопасить окружающих от возможного вреда, не дать преступнику скрыться с места происшествия", – говорится в сообщении.

Отмечается, что очевидец подбежал к злоумышленнику и помог полицейскому его обезоружить. После этого они совместно удерживали стрелка до прибытия оперативников.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев принял решение представить к государственной награде сотрудника миграционного подразделения полиции, который задержал вооруженного ножом и пистолетом злоумышленника.

Инцидент произошел в центре госуслуг "Рязанский" на юго-востоке Москвы 7 декабря. Стрельбу внутри помещения открыл 45-летний житель Москвы.

В результате погибли два человека – администратор центра и охранник. Еще четверо пострадали, в том числе десятилетняя девочка.