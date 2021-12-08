Сотрудники МФЦ почтили минутой молчания память погибших коллег

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Сотрудники московских центров госуслуг почтили минутой молчания память погибших при стрельбе коллег. Об этом сообщается на странице центров в Facebook.

"Вчера в ходе стрельбы в центре госуслуг района Рязанский погиб наш коллега – администратор-помощник по искреннему сервису Владимир Шеменев. Владимир был активным участником городских проектов, с радостью откликался на любые новые задачи и всегда был готов прийти на помощь посетителям. Ему было всего 34 года, у него остались жена и двое маленьких детей. Вместе с ним погиб сотрудник ЧОП Алексей Рузлев", – говорится в сообщении.

Стрельбу в центре госуслуг на 1-й Новокузьминской улице 7 декабря открыл 45-летний житель столицы. Сотрудник подразделения МВД по вопросам миграции обезвредил и задержал злоумышленника. Георгия Домолаева представят к государственной награде.

В результате происшествия погибли два человека – администратор центра и охранник. Еще четверо пострадали, в том числе десятилетняя девочка. Ребенку провели успешную операцию.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 105 и 222 Уголовного кодекса РФ ("Убийство" и "Незаконный оборот оружия"). Расследование дела взяла на контроль прокуратура Москвы.

Стрелявшему назначили психолого-психиатрическую экспертизу. По некоторым данным, во время происшествия мужчина находился в невменяемом состоянии. На допросе задержанный говорил про пандемию и мировой заговор.

