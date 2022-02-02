Суд продлил арест устроившему стрельбу в столичном МФЦ

19:21
Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Пресненского районного суда
Пресненский суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест устроившему стрельбу в столичном МФЦ Сергею Глазову до 7 марта 2022 года, такое решение огласила судья Ольга Киселькова, передает ТАСС.
Согласно характеристике дела, Глазов состоит на учете у психиатра с 2010 года. При этом ранее он не был судим, у нарколога не наблюдался.
Трагедия произошла 7 декабря 2021 года. 45-летний Сергей Глазов открыл стрельбу в центре госуслуг "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице. В результате происшествия погибли два человека – администратор центра и охранник. Еще четверо пострадали, в том числе десятилетняя девочка.
Глазову предъявили обвинение по трем статьям: "Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом", "Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом, в том числе малолетнего лица" и "Оборот оружия".
Мужчина вину в убийстве признал, а также подтвердил, что незаконно владел оружием. Ему назначили психолого-психиатрическую экспертизу, поскольку сообщалось, что во время происшествия подозреваемый находился в невменяемом состоянии.
Устроивший стрельбу в столичном МФЦ заявил, что раскаивается в содеянном
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