Устроивший стрельбу в МФЦ Москвы не верит, что мог кого-то убить – ОНК

13:28
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Открывший стрельбу в центре госуслуг на юго-востоке столицы Сергей Глазов выразил желание лично присутствовать при судмедэкспертизе двух погибших. Об этом сообщила член СПЧ и ОНК Москвы Ева Меркачева в своем Facebook.
"Преступник якобы не верит, что он мог убить двух человек. Считает, что пули, вылетевшие из его самодельного пистолета, не могли быть смертельными", – написала она.
7 декабря 45-летний Сергей Глазов открыл стрельбу в центре госуслуг "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице. В результате происшествия погибли два человека – администратор центра и охранник. Еще четверо пострадали, в том числе десятилетняя девочка.
Мужчине предъявили обвинение по трем статьям: "Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом", "Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом, в том числе малолетнего лица", "Оборот оружия".
Глазов признал вину в убийстве, а также подтвердил, что незаконно владел оружием. Ему назначили психолого-психиатрическую экспертизу, поскольку сообщалось, что во время происшествия подозреваемый находился в невменяемом состоянии.
Устроивший стрельбу в столичном МФЦ заявил, что раскаивается в содеянном
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