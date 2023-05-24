Мужчина обстрелял с балкона дома лисят на юго-западе Москвы – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина открыл стрельбу из неустановленного оружия по лисятам с балкона жилого дома в столичном районе Теплый Стан. Полиция организовала проверку по этому инциденту, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным инсайдера, 57-летняя женщина позвонила в правоохранительные органы и заявила о стрельбе на улице Академика Бакулева. Она объяснила, что неизвестный мужчина открыл огонь по лисятам с балкона жилого дома.

"По прибытии на место происшествия полицейские опросили местных жителей, которые подтвердили, что слышали хлопки, похожие на выстрелы, однако указать местонахождение источника этих звуков они не смогли. В связи с поступившей информацией полиция начала поквартирный обход с целью установления квартиры, из которой могли издаваться хлопки", – говорится в сообщении.

Между тем СМИ выяснили, что в результате стрельбы погибли двое лисят. Они обитали на территории закрытого на ремонт детского сада. Здание находится рядом с Тропаревским лесопарком. В прессе уточнили, что этой весной туда попала лисица, которая впоследствии родила шестерых детенышей.

Специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды выловили их, поставили прививки и отпустили обратно на волю.

Ранее стало известно, что в отношении 35-летнего мужчины завели уголовное дело за перевоз львенка без документов в каршеринговом автомобиле. По информации столичной прокуратуры, подозреваемый незаконно содержал животное. Кроме того, львенок находился в ненадлежащих и неприспособленных условиях.