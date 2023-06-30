17:49Происшествия
Стрельба произошла в аэропорту Кишинева
"В аэропорту Кишинева было сделано несколько выстрелов, пассажиры были эвакуированы из соображений безопасности", – рассказали правоохранители.
По данным ТАСС, огонь открыл иностранец, которому запретили въезд в Молдавию. Он, предположительно, прилетел из Турции. Мужчина выстрелил в пограничника, а затем заперся в одном из помещений. В настоящее время на месте работают экстренные службы.
В связи со случившимся аэропорт временно прекратил принимать и отпускать рейсы, свидетельствует электронное табло на сайте воздушной гавани. Вылеты задерживаются минимум на час.
Ранее перестрелка произошла на уличной вечеринке в городе Сагино американского штата Мичиган. В результате погибли два человека, еще 15 получили ранения. Некоторые пострадавшие оказались под колесами машин, когда люди в панике пытались разъехаться.
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