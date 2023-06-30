Стрельба произошла в аэропорту Кишинева

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Выстрелы прозвучали в аэропорту Кишинева, после чего людей начали эвакуировать из здания воздушной гавани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

"В аэропорту Кишинева было сделано несколько выстрелов, пассажиры были эвакуированы из соображений безопасности", – рассказали правоохранители.

По данным ТАСС, огонь открыл иностранец, которому запретили въезд в Молдавию. Он, предположительно, прилетел из Турции. Мужчина выстрелил в пограничника, а затем заперся в одном из помещений. В настоящее время на месте работают экстренные службы.

В связи со случившимся аэропорт временно прекратил принимать и отпускать рейсы, свидетельствует электронное табло на сайте воздушной гавани. Вылеты задерживаются минимум на час.

Ранее перестрелка произошла на уличной вечеринке в городе Сагино американского штата Мичиган. В результате погибли два человека, еще 15 получили ранения. Некоторые пострадавшие оказались под колесами машин, когда люди в панике пытались разъехаться.

