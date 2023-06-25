Два человека погибли в результате перестрелки на уличной вечеринке в США

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Два человека погибли и еще 15 получили различные ранения в результате перестрелки, произошедшей на уличной вечеринке в городе Сагино американского штата Мичиган. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение местной полиции.

Уточняется, что некоторые из пострадавших попали под колеса машин, на которых в панике разъезжались участники вечеринки.

Погибли 19-летний молодой человек и 51-летняя женщина. Криминалисты обнаружили на месте происшествия пули, которые были выпущены как минимум из пяти единиц огнестрельного оружия разных калибров.

Отмечается, что данная вечеринка неоднократно разгонялась полицейскими, однако затем ее участники собирались в новом месте.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате стрельбы в испанском городе Алелья, входящем в провинцию Барселона.

До этого стрельба произошла в американском городе Сан-Франциско, штат Калифорния. В результате инцидента девять человек были травмированы. Каких-либо данных о злоумышленнике правоохранители не предоставили.

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