Два человека погибли в результате стрельбы в испанском городе Алелья – СМИ

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Два человека погибли в результате стрельбы в испанском городе Алелья, входящем в провинцию Барселона. Об этом сообщает агентство Europa Press со ссылкой на источники.

По информации издания, полиция ищет преступников, скрывшихся с места преступления.

Ранее сообщалось, что девять человек были травмированы после стрельбы в американском городе Сан-Франциско, штат Калифорния. В полиции добавили, что жизни пострадавших ничего не угрожает.

До этого четыре человека погибли, еще девять получили различные ранения в результате стрельбы возле синагоги в Тунисе. Как сообщали в МВД страны, военнослужащий ВМФ нацгвардии убил коллегу при помощи его личного оружия. После этого, забрав боеприпасы, он направился к местной синагоге Эль-Гриба, где начал стрелять по сотрудникам службы безопасности.

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