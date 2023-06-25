Два человека пострадали в результате стрельбы в ТиНАО

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Бытовой конфликт между двумя мужчинами в ТиНАО закончился стрельбой, два человека пострадали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД РФ.

Уточняется, что инцидент произошел в субботу около 22:45 в районе дома 7 на Сиреневом бульваре в Троицке. Во время конфликта один из мужчин, предположительно, применил травматическое оружие.

Пострадавшие доставлены в больницу. Полицейские в данный момент устанавливают все обстоятельства случившегося, а также приняли меры к розыску и задержанию стрелявшего.

Ранее сообщалось, что житель Красноярского края застрелил свою трехлетнюю дочь, когда разряжал охотничье ружье.

До этого 65-летний мужчина застрелил своего знакомого у подъезда дома в городском округе Кашира. По версии правоохранителей, мужчина в ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений выстрелил в собеседника из огнестрельного оружия.