Пожилой житель Московской области застрелил знакомого возле подъезда

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65-летний мужчина застрелил своего знакомого у подъезда дома в городском округе Кашира, следует из сообщения в телеграм-канале следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.

По версии правоохранителей, накануне вечером мужчина в ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений выстрелил в собеседника из огнестрельного оружия. Происшествие случилось вблизи подъезда дома по улице Центральной деревни Каменки. Потерпевший скончался на месте.

"Следователем проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъято орудие преступления, допрошены свидетели, назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские, молекулярно-генетическая и баллистическая", – говорится в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия".

Ранее сообщалось, что в Дагестане застрелили главу села Рубас Дербентского района Гаджикурбана Байрамбегова. Позже правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 58-летний местный житель.