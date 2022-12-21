Полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу в офисе на Ленинградском проспекте

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полицейские по горячим следам задержали мужчину, устроившего стрельбу в офисе на Ленинградском проспекте в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

В пресс-службе ведомства сообщили, что инцидент произошел днем 20 декабря.

"Установлено, что в один из офисов на Ленинградском шоссе вошел неизвестный, который в ходе разговора с сотрудником достал предмет, похожий на пистолет, стал угрожать им расправой, а потом два раза выстрелил – вверх и в противоположную от оппонента сторону", – отметили в сообщении.

В правоохранительных органах добавили, что стрельба в офисе по недвижимости произошла из зарегистрированного травматического пистолета. Нарушителя доставили в отдел полиции, где он раскаялся в содеянном. На данный момент проводится проверка по факту преступления, по итогам которой примут процессуальное решение. Полицейские изъяли у мужчины около 40 патронов.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали жителя Подмосковья, который разбил стекло в двери вестибюле станции "Александровский сад" Филевской линии метро. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В отделении полиции он не смог объяснить мотив своего поступка.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!