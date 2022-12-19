Полиция задержала разбившего стекло в двери вестибюля станции метро "Александровский сад"

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Полиция задержала жителя Подмосковья, который разбил стекло в двери вестибюля станции "Александровский сад" Филевской линии метро, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел утром. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник подошел к входной двери вестибюля станции и безо всяких причин начал бить по стеклу кулаком. В результате оно разбилось.

Наряд патрульно-постовой службы сразу же задержал 42-летнего мужчину и доставил в отдел полиции. Объяснить мотив своего поступка тот не смог.

По данному факту возбуждено уголовное дело о вандализме. Суд избрал фигуранту меру принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее правоохранители задержали пьяного мужчину в столичном метро за вандализм. В полиции сообщили, что 19-летний подозреваемый ссорился со своей знакомой на станции "Баррикадная". В ходе конфликта мужчина ударил рукой по лицевой части зеркала заднего обзора поезда, разбив его, чем причинил материальный ущерб.



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