Москвича, распылившего перцовый баллончик в метро, задержала полиция

16:25
Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"
Правоохранителям удалось задержать мужчину, распылившего перцовый баллончик 6 июля в московском метро, об этом сообщается на сайте УВД на Московском метрополитене.
Сотрудники полиции смогли менее чем за сутки установить личность мужчины.
"Им оказался 35-летний житель столицы. В настоящее время он доставлен в отдел полиции", – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что от его действий пострадали двое пассажиров: 21-летний москвич и его знакомая. Им незамедлительно оказали необходимую медицинскую помощь.
Ранее стало известно о конфликте между двумя мужчинами в московском метро, который закончился применением газового баллончика.
В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что ссора между гражданами произошла на бытовой почве, в результате которой один из участников распылил в лицо своему оппоненту газовый баллончик, а затем скрылся с места происшествия.
Инцидент произошел в вагоне поезда, который следовал от станции "Автозаводская" до станции "Технопарк".
Неизвестный распылил перцовый баллончик на станции метро "Технопарк" в Москве
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