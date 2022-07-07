Москвича, распылившего перцовый баллончик в метро, задержала полиция

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

Правоохранителям удалось задержать мужчину, распылившего перцовый баллончик 6 июля в московском метро, об этом сообщается на сайте УВД на Московском метрополитене.

Сотрудники полиции смогли менее чем за сутки установить личность мужчины.

"Им оказался 35-летний житель столицы. В настоящее время он доставлен в отдел полиции", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что от его действий пострадали двое пассажиров: 21-летний москвич и его знакомая. Им незамедлительно оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее стало известно о конфликте между двумя мужчинами в московском метро, который закончился применением газового баллончика.

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что ссора между гражданами произошла на бытовой почве, в результате которой один из участников распылил в лицо своему оппоненту газовый баллончик, а затем скрылся с места происшествия.

Инцидент произошел в вагоне поезда, который следовал от станции "Автозаводская" до станции "Технопарк".