В Москве уволили водителя автобуса, который зажал дверями руку пассажиру – Мосгортранс

Водитель автобуса, который зажал руку пассажира дверью, уволен. Об этом сообщает Мосгортранс.

В телеграм-каналах появились кадры, на которых видно, что мужчина едет в салоне автобуса, а его рука торчит из дверей. Просьбу открыть дверь водитель игнорировал.

Пассажир также утверждал, что на остановке у него остались дети. В Мосгортрансе заявили, что такое поведение сотрудника недопустимо. И после проведенной проверки водитель лишился работы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.