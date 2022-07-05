Сто гектаров пшеницы загорелись на западе Румынии. Видео из Гатайи публикуют в Сети.

В огне – огромная полоса пшеничного поля, дым видно за десятки километров. По предварительным данным, пожар – это последствие аномальной жары. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.