Трамваи 35 столичных маршрутов стали ходить еще быстрее

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Благодаря обновлению путей и умным перекресткам столичные трамваи всех 35 маршрутов Москвы стали ходить еще быстрее. Об этом пишет портал мэра и правительства города, ссылаясь на Дептранс.

Как подчеркнул заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, на самом востребованном трамвае 17, который расположен между Медведково и Останкино, удалось достичь ускорения почти на 20%.

"Благодаря этому время ожидания трамвая на остановках сократилось и пассажиры могут экономить до 10–15 минут в пути", – уточнил он.

Также средняя скорость выросла на трамваях 10, 6, 15 и 25. В среднем, с января по март 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, скорость движения увеличилась на 7%. Гаман уточнил, что этого удалось достичь не только благодаря ремонту и обслуживанию путей, но и искусственному интеллекту (ИИ). Уже почти на 600 перекрестках потоками движения управляет ИИ.

Ранее стало известно, что более 600 тысяч поездок совершаются в будний день на столичных трамваях. Ликсутов тогда указывал, что число поездок за первые три месяца 2024 года увеличилось больше чем на 20% по сравнению с 2023 годом.